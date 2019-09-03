https://static.news.ru/photo/1621aa6a-cee5-11e9-8e2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Ущерб российских аграриев от последствий чрезвычайных ситуаций в 2019 году оценивается в 9,5 млрд рублей. Об этом рассказал журналистам первый замглавы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов в кулуарах Восточного экономического форума, который в эти дни проходит во Владивостоке.

У нас 15 регионов Российской Федерации в текущем году были подвержены разным видам чрезвычайных ситуаций, это заморозки, засухи, наводнения и прочее, — цитирует Хатуова РИА Новости .

Замглавы ведомства рассказал, что наибольший урон понесли аграрии Забайкальского края, где летом полыхали лесные пожары. Сельхозпроизводители региона уже получили 850 млн рублей в качестве компенсации, добавил Хатуов.

Он рассказал, что пострадавшее от паводков Приангарье от федерального центра получит компенсацию в два транша. На сегодняшний день сумма, полученная регионом, составляет 454 млн рублей.

Ранее президент Владимир Путин поручил оперативно оценить потери сельхозпроизводителей в результате наводнения в Иркутской области. Он подчеркнул, что помощь от государства должны получить не только аграрии, но и представители малого и среднего бизнеса.