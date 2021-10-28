В Минпромторге России заявили о достаточном запасе масок и перчаток

Запасы медицинских масок, респираторов и перчаток в России созданы на длительный срок, при этом отечественные производители при необходимости могут значительно увеличить производство. Об этом заявили в пресс-службе Минпромторга России, передаёт РИА Новости.

Сейчас российские производители адаптировались под изменение потребностей и могут легко маневрировать, наращивая при необходимости производство своей продукции. На данный момент созданы запасы медицинских масок и СИЗ (респираторы, перчатки) на длительный срок, — цитирует агентство сообщение.

По данным министерства, по состоянию на 26 октября суточное производство медицинских трёхслойных масок составило 5,1 млн штук. При этом респираторы различных модификаций производятся в количестве 542,2 тысячи штук в сутки, при возможности наращивания выпуска на 50%.

Выпуск перчаток составил 209 тысяч пар в сутки, тогда как производственные мощности позволяют выпускать 539 тысяч пар.

Отмечается, что объём производства дезинфицирующих средств составил 565,839 тонны в сутки (хлорные — 365,448 тонны, нехлорные — 200,391 тонны) при производственных мощностях в объёме 1,05 тысячи тонн в сутки.

Ранее доктор медицинских наук, инфекционист Юрий Венгеров рассказал, что соблюдение масочного режима смягчит ситуацию с коронавирусом, но не избавит от неё. Выйти из пандемии поможет только коллективный иммунитет.