В Минпромторге не увидели риска пустых полок в магазинах

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил об отсутствии предпосылок для пустых полок в магазинах из-за нового законопроекта об утилизации товаров и упаковки. Об этом он сообщил в интервью РБК.

Мантуров отметил , что в ведомстве всегда находили и будут находить оптимальные компромиссные решения с коллегами из других федеральных органов исполнительной власти.

Поэтому мы обязательно найдём решение, при котором и производители не пострадают, и система торговли, — заявил он.

По его словам, внедрению какой-либо маркировки обычно предшествуют многочисленные консультации, в том числе между органами исполнительной и законодательной власти, после чего запускается пилотный проект. Окончательное же решение об обязательной маркировке принимается лишь после завершения пилотного проекта, который длится не менее года. Такая же практика будет действовать и в отношении готовящихся требований к утилизации товаров.

Ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин высказался против предложения Минприроды регистрировать все поступающие на рынок товары в ГИС. По мнению промышленников, запрет торговли товарами, сведения о которых не будут содержаться в системе учёта, обернётся ограничением оборота товаров и нарушением правил торговли ВТО и ЕАЭС. В Минприроды ответили на опасения отечественных ретейлеров, призвав не пугать население пустыми полками.