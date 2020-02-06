https://static.news.ru/photo/ff66e470-4905-11ea-965f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Снятие санкций с России может негативно отразиться на состоянии российской экономики, считает директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев.

По мнению чиновника, в случае гипотетического отмены ограничений, потоки капиталов, которые хлынут в Россию, способны нарушить стабильность платежного баланса и подорвать конкурентоспособность российских компаний.

Последние годы мы жили с очень высокими реальными ставками, когда в мире мы видим отрицательные ставки, — заявил Тимофеев в интервью РБК.

Он отметил, что высокие ставки обусловливают привлекательность рублевых активов для иностранных инвесторов, несколько компенсируя отрицательный эффект санкций.

В случае отмены санкций привлекательность рублевых активов исчезнет.

Как ранее писал NEWS.ru, замглавы администрации президента России Сергей Кириенко считает, что Россия преодолела последствия мирового финансового кризиса и смогла создать резервы, позволяющие обеспечить выполнение социально-экономических гарантий.