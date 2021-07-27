В Минфине «отберут» часть налогов у лидирующих регионов

В Министерстве финансов подготовили предложения по более равномерному распределению налоговых поступлений между бюджетами субъектов. Об этом сообщило «Ведомости» со ссылкой на источники.
Отмечается, что инициатива ведомства
Вторая – зачисление НДФЛ за граждан, трудоустроенных по договору удалённой занятости, в бюджет региона, в котором они реально находятся. То есть – по месту налогового учёта физлица и регистрации, включая временную.
В настоящее время налог на прибыль составляет 20%, из которых 3% (платит головная организация) зачисляется в федеральный бюджет, а ещё 17% (распределяются между главным офисом и дочерними филиалами) подлежат взносам в региональную казну. При этом, чем больше основных средств приходится на «дочек», тем больше налогов остаётся в регионе.
По словам эксперта НИУ ВШЭ Владимира Саськова, действующая система распределения НДФЛ формирует дисбаланс между доходами одного региона, где сотрудник той или иной компании трудоустроен, и расходами другого, где он фактически проживает. Так, работник, проживающий в Рязанской области не имеет никакого отношения к налоговым «доходам» родного региона, если работают в компании, зарегистрированной в Москве.
Ранее сообщалось, что в Москве резко выросли поступления по упрощённой системе налогообложения (УСН). Поступления в столичную казну увеличились на 55% и составили в первом полугодии 79,7 млрд рублей.