В Минфине «отберут» часть налогов у лидирующих регионов

В Министерстве финансов подготовили предложения по более равномерному распределению налоговых поступлений между бюджетами субъектов. Об этом сообщило «Ведомости» со ссылкой на источники.

Отмечается, что инициатива ведомства предполагает две основных меры. Первая заключается в более справедливом зачислении налога на прибыль организаций по месту реального производства продукции.

Вторая – зачисление НДФЛ за граждан, трудоустроенных по договору удалённой занятости, в бюджет региона, в котором они реально находятся. То есть – по месту налогового учёта физлица и регистрации, включая временную.

В настоящее время налог на прибыль составляет 20%, из которых 3% (платит головная организация) зачисляется в федеральный бюджет, а ещё 17% (распределяются между главным офисом и дочерними филиалами) подлежат взносам в региональную казну. При этом, чем больше основных средств приходится на «дочек», тем больше налогов остаётся в регионе.

По словам эксперта НИУ ВШЭ Владимира Саськова, действующая система распределения НДФЛ формирует дисбаланс между доходами одного региона, где сотрудник той или иной компании трудоустроен, и расходами другого, где он фактически проживает. Так, работник, проживающий в Рязанской области не имеет никакого отношения к налоговым «доходам» родного региона, если работают в компании, зарегистрированной в Москве.

Ранее сообщалось, что в Москве резко выросли поступления по упрощённой системе налогообложения (УСН). Поступления в столичную казну увеличились на 55% и составили в первом полугодии 79,7 млрд рублей.