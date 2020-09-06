В Минэнерго сравнили идеи о конце эры нефти с появлением теорий заговоров

https://static.news.ru/photo/3a7ca474-f03a-11ea-834a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин считает, что идеи о конце эры нефти и газа сравнимы с возникновением теорий заговоров. Рассуждения об этом стали популярны из-за пандемии коронавируса.

Чем хуже ситуация в мире, сильнее волатильность на рынках, глубже потрясения, тем больше появляется всякого разного постороннего шума. Это теории заговора, призывы решать несуществующие проблемы. В определенной степени все это касается и рассуждений о конце эры углеводородов, — сказал Сорокин в интервью «Российской газете».

Замминистра отметил, что пандемия COVID-19 действительно существенно сократила спрос на традиционные энергоресурсы, посадив людей дома и показав, что можно делать удалённо значительную часть вещей, которые до этого требовали личных встреч.

Естественно, это влияет и будет влиять на спрос на энергоресурсы, а процесс восстановления потребления займет весьма длительное время, — отметил Сорокин.

4 сентбяря стоимость фьючерса на нефть марки Brent опустилась на 2,75%. На лондонской бирже ICE она стоит ниже $43. В последний раз стоимость нефти данного сорта находилась на уровне ниже $43 за баррель месяц назад, 3 августа.

В 2016 году глава Сбербанка Герман Греф говорил, что эра углеводородов подходит к завершению, будущее за электромобилями и возобновляемыми источниками энергии. Нефтяному веку, по его мнению, осталось всего 10 лет.

В феврале 2020 глава Минэнерго Александр Новак заявлял, что, несмотря на замедление темпов роста потребления, спрос на углеводороды, в том числе нефть, сохранится в ближайшие 20 лет.

Ранее Билл Гейтс предположил, что в следующие 10–20 лет экономический ущерб, нанесённый изменением климата, будет таким же серьёзным, как урон от пандемии, если бы она случалась каждые 10 лет. Кроме того, по его оценке, смертность, вызванная глобальным потеплением достигнет уровня, как при текущей пандемии, уже к 2060 году.

Пост он закончил призывом извлечь уроки из ситуации с коронавирусом. Тогда, считает он, мир сможет подойти к изменению климата более осведомлённым о последствиях бездействия и более подготовленным к спасению жизней и плохим вариантам развития событий, писал NEWS.ru.