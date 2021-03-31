В Минэнерго назвали справедливую розничную цену на бензин АИ-92

https://static.news.ru/photo/31ad0d14-9727-11ea-9887-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России стоимость одного литра бензина АИ-92 без внедрения мер правительства по стабилизации рынка топлива на сегодняшний день могла бы достигнуть отметки в 50,08 рубля. Сейчас она находится на уровне, в среднем, 44,89 рубля за литр. Об этом сообщили ТАСС в Минэнерго.

Справедливая розничная цена без демпфера — 50,08 руб. за литр. Без вмешательства государства топливо бы стоило на 5,2 руб. дороже, — отметили в министерстве.

Как пояснили представители Минэнерго, покупатель платит за литр бензина 44,89 рубля, а разницу в 5,19 рубля возмещает государство через демпфирующий механизм, защищающий рынок от скачков цен.

В том случае, если мировые цены на нефть будут падать и продавать бензин станет выгоднее, компания в рамках демпфера начнут делиться с государством своей сверхприбылью.

Это компенсация за полученные доплаты в то время, когда мировые цены росли. Часть этой доплаты также компенсируется через увеличенный налог на добычу нефти, — сообщили в Минэнерго.

В министерстве подчёркивают, что цена бензина в России является одной из самых низких в мире. Так, в США литр топлива, аналогичного АИ-92, стоит 63,61 рубля, в Китае — 84,18 рубля, в Германии — 126,76 рубля, во Франции — 135,53 рубля, а в Норвегии — 150,49 рубля.

Ранее NEWS.ru писал о том. что россиян к лету ждёт повышение цен на бензин и массовое банкротство АЗС.