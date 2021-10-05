В Минэкономразвития назвали регионы — лидеры по росту экономики

Минэкономразвития России ожидает, что по итогам года валовой региональный продукт больше всего вырастет в ЯНАО, Якутии и Челябинской области. Среди субъектов с наихудшей динамикой роста ВРП до 2024 года ведомство назвало Карелию, Удмуртию и ХМАО. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития с 2022 по 2024 год, который цитирует РБК.

По итогам 2021 года наибольший рост валового регионального продукта (ВРП) ожидается в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Саха (Якутия) и Челябинской области. По оценке ведомства, в ЯНАО показатель вырастет на 10,2%. В Якутии рост составит 8,3%, а в Челябинской области — 6,7%. Следом идут Амурская область (5,1%), Чукотский автономный округ (4,7%), Краснодарский край и Нижегородская область (по 4,5%). За весь этот период рост ВРП ожидается в 71 регионе.

В 2022–2024 годах первое место по среднегодовым темпам роста ВРП будет занимать Чукотский автономный округ. Там показатель составит 13,9%. Следом в лидерах по росту ВРП идут Иркутская область (7,6%) и Якутия (5,7%). В числе субъектов с наихудшей динамикой роста ВРП называют Туву, Карелию, Кировскую область, Удмуртию и Ханты-Мансийский автономный округ.

Ранее сообщалось, что российская экономика полностью восстановилась и в ближайшее время может показать рост, в частности за счёт инвестиций. В ближайшее время он составит 2,5% в год. Кроме того, предлагается инвестировать в Арктику, с помощью которой мировая экономика сможет полностью выйти из кризиса.