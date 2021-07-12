Спрогнозирован рост российской экономики

Российская экономика полностью восстановилась, в ближайшее время она может показать рост, в частности за счёт инвестиций. Об этом сообщили участники пленарной дискуссии «Мировая экономика. Постковидный синдром» на IV Столыпин-форуме в Москве.

У нас хорошее правительство. Много порядка навели. Но если посмотреть их программные документы — рост экономики 3%. А должно быть 7,5% за счёт финансового рынка. Без иностранных инвестиций этого сделать невозможно, — отметил миллиардер Олег Дерипаска.

Кроме того, если сейчас вкладывать инвестиции в Арктику, то с её помощью мировая экономика сможет полностью выйти из кризиса. Учитывая, какое колоссальное количество ресурсов находится в этом регионе, с их помощью может развиться здравоохранение, бизнес и образование, сообщил директор Арктического экономического совета Макс Фредериксен

Экономика России полностью восстановилась. Мы находимся сейчас в том цикле, когда оправданы инвестиции. В ближайшее время экономический рост экономики РФ составит 2,5% в год, — заявил главный экономист ЕАБР и Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений Винокуров.

На сегодняшний день, не только в России, но и по всему миру, необходимо устранять последствия пандемии. Для этого необходимо заняться климатом, технологиями и взаимоотношением государства с человеком. Из-за того, что средний класс во многих странах значительно сократился, и покупательная способность населения упала, нужно решать ряд ключевых вопросов по экономике, а для этого необходимо объединение всех стран, в том числе и третьего мира, считает министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

В свою очередь, пандемия помогла цифровизации технологий, продвинув их на 10 лет вперёд. Например, сейчас прогноз погоды рассчитывают не аналитики, а облачные технологии на основе машинного обучения, отметил директор по стратегическому маркетингу Яндекса Андрей Себрант.

Ранее президент Союза управляющих ресторанами РФ Сергей Миронов на IV Столыпин-форуме рассказал, что в регионах власть и бизнес не могут найти точки соприкосновения, в отличие от ситуации в Москве, где развиты институты защиты прав предпринимателей.