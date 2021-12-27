В МИД рассказали, как работают над снижением доли доллара в расчётах

Директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский заявил, что Россия работает с партнёрами для снижения доли доллара в международных расчётах. По его словам, на взаиморасчёты в национальных валютах уже получается переходить с рядом стран, сообщает РИА Новости.

Мы продолжаем работать в обычном режиме, работаем с нашими партнёрами над тем, чтобы снижать долю доллара в международных расчётах. С некоторыми странами мы уже реально переходим на взаиморасчёты в национальных валютах, — подчеркнул Биричевский.

Он также назвал важные элементы повседневной работы ведомств экономического блока и МИД России, среди которых оказалось сокращение использования доллара как в отечественных международных резервах, так и во внешних расчётах. Внимание смещается на рынки капитала, которые альтернативны американскому. Кроме того, в отношениях с основными торговыми партнёрами увеличивается доля взаимных платежей в национальных валютах, отметил директор департамента МИД.

Ранее стало известно, что Россия не откажется от доллара, но будет сокращать его долю в расчётах, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, это соответствует общемировому тренду, направленному на увеличение количества резервных валют и необходимость расчётов в национальных валютах.