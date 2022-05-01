В Мелитополе скоро откроется первый российский банк

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В перешедшем под контроль ВС РФ украинском Мелитополе скоро откроется первый российский банк, об этом сообщила и.о главы города Галина Данильченко, передаёт «Интерфакс». Она добавила, что в городе планируется открытие 7 отделений банка, процесс открытия финансовых учреждений замёт до трёх недель. Украинские банки ранее прекратили свою работу в Мелитополе.

Мы сейчас готовим открытие первого отделения ЦМРБанка. Это будет первый российский банк. Затем планируется открытие филиалов. Они очень оперативно отреагировали, проработали, взяли наших сотрудников на обучение, — сказала Данильченко.

Она подчеркнула, что в городе планируется открыть семь отделений, однако будет учитываться востребованность финансовых организаций.

Ранее начальник Национального центра управления oбороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцeв заявил, что украинские города Мелитополь и Херсон уже 14 марта находились под полным контролем Вооружённых сил России.