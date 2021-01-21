В Кремле назвали эффективными меры по ограничению роста цен на продукты

https://static.news.ru/photo/45dc7f90-5bd0-11eb-8331-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Принятые меры, позволившие ограничить рост цен на подсолнечное масло и сахар, оказались эффективны, но их расширение на другие категории продуктов будет зависеть от амплитуды изменения цен на них. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос о том, эффективны ли оказались принятые правительством действия, представитель Кремля ответил: «Безусловно».



Однако Песков назвал ситуацию с ценами нестатичной.

И мировая конъюнктура нестатична, кроме того, конечно, существуют и сезонные колебания, но главное здесь, как говорил президент, это избежать какого-то выхода амплитуды за пределы допустимого сезонного колебания и международной конъюнктуры, — приводит слова пресс-секретаря главы государства «Интерфакс».

Пескова также спросили, будет ли расширен список продуктов, на которые ограничат рост цен и войдут ли в него макароны и зерно. Представитель Кремля ответил, что данный вопрос надо задавать правительству.

После Пескова попросили уточнить, означает ли это, что власти считают возможным ввести административные меры по сдерживанию цен на другие товары. Он пояснил, что всё «зависит от амплитуды изменения цен и конкретной ситуации. Ситуация развивается, она в динамике».

В конце 2020 года президент России Владимир Путин жёстко раскритиковал главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания. На совещании по экономическим вопросам глава государства указал, в частности, на резкий рост стоимости сахара и подсолнечного масла.

При этом Госдума уже приняла законопроект, согласно которому правительство получит право самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания следует регулировать цены на них. При этом влиять на ценообразование на товарных рынках продовольственных товаров кабмин может и сейчас, однако полномочия его в этом вопросе ограничены, сообщал NEWS.ru.