В Конгрессе США приняли законопроект, касающийся «Северного потока — 2»

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Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента в 2022 году, сообщает в Twitter журналист Bloomberg Government Джек Фитцпатрик.

Особенностью документа является то, что он затрагивает «Северный поток — 2». В частности, президент США лишается права отказаться от санкций против газопровода.

Мы рассчитываем, что администрация президента услышит наш сигнал и сделает приоритетным вопросом европейскую энергетическую безопасность, — отметила автор поправки, представитель Демократической партии от штата Огайо Марси Каптур.

Судьбу законопроекта решили пять голосов — за него проголосовали 217 конгрессменов, против — 212. Теперь документ предстоит принять сенату, а затем он попадёт на подпись президенту.

Ранее стало известно, что угрозы сенаторов США не помогут Вашингтону остановить запуск газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение высказали зарубежные эксперты. Так они отреагировали на ультиматум республиканцев, выдвинутый администрации президента США Джо Байдена и предусматривающий введение новых санкций против проекта.