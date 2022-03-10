В комитете по строительству объяснили, как повышается стоимость услуг ЖКХ

Тарифы в сфере ЖКХ повышаются на 2–3% в год, их устанавливает государство, сообщил член комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Сергей Колунов изданию argumenti.ru. Если же стоимость услуг понизится, придётся переплачивать в другой области, считает он.

Тарифы ЖКХ контролируются и регламентируются государством. Цены на услуги ЖКХ поднимаются в плановом режиме на 2–3% в год, что существенно ниже инфляции. Если будет снижение цен на услуги ЖКХ, значит, придётся переплатить в другой сфере, — сказал Колунов.

На вопрос о санкциях в связи с происходящим на Украине он ответил, что их в любом случае используют против России, а взаимодействие с Евросоюзом и США будет всё хуже. На агрессивную политику Штаты толкают, по его мнению, результаты их экономики. США обанкротятся, если лишатся гегемонии, считает Колунов.

Ранее комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предложил освободить от оплаты ЖКХ многодетные семьи. Также предложено субсидировать 70% стоимости ЖКУ людям старше 65 лет, отменить комиссию при оплате коммуналки для граждан и снизить её до 0,1% для УК. Одна из авторов инициативы зампредседателя комитета ГД Светлана Разворотнева объяснила это тем, что в кризис пострадают все сферы.