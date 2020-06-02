В кабмине запланировали снижение ставки по ипотеке ниже 8% до конца года

https://static.news.ru/photo/7c6c22c8-a4d2-11ea-b99f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно общенациональному плану действий по восстановлению экономики средняя ставка по ипотечным кредитам в России к концу 2020 года должна опуститься ниже 8%.

Обеспечение достижения цели национального проекта «Жильё и городская среда» <...> по снижению ипотеки ниже 8% в 2020 году с последующим снижением ставки в 2021–2024 гг., — цитирует ТАСС содержание документа.

Кроме того, в плане предусмотрено внедрение цифровой ипотеки, а также электронных закладных с применением технологии распределённых реестров.

Ранее NEWS.ru писал, что выдача ипотечных кредитов в России в апреле снизилась почти на 40%. Сокращение по большей части затронуло Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. В середине мая эксперты отметили, что ставки по ипотеке вернулись к февральскому минимуму: 8,59% годовых — на новостройки и 8,86% — на готовое жильё.