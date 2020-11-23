В Кабмине рассказали, что 39 регионам будут выделены средства

https://static.news.ru/photo/2def5ce8-2dc4-11eb-9583-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средства в размере 80 млрд рублей получат 39 регионов, у которых из-за пандемии сократились поступления в бюджет. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

Российские регионы получат средства на поддержку стабильности бюджетных систем. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — цитирует РИА Новости сообщение.

В Кабмине добавили, что эти деньги помогут выполнить все социальные обязательства перед гражданами субъектов Федерации. При этом благодаря им можно будет сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением COVID-19.

Ранее стало известно, что уровень безработицы в Москве за время пандемии вырос в семь раз и достиг пика в сентябре. Сейчас в столице около 186 тысяч безработных, сообщили в столичном департаменте труда и социальной защиты населения.

Как писал NEWS.ru, председатель комиссии Общественной палаты России по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок рассказала, что во время пандемии коронавируса миллионы россиян оказались в бедственном положении. Однако тяжелее всего пришлось тем, кто потерял работу и воспитывает детей.