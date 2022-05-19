В Госдуме сообщили, когда начнут решать судьбу легализации криптовалют Депутат Бахарев: судьбу легализации криптовалют начнут решать уже весной

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Судьбу легализации криптовалют в России начнут решать уже весной, сообщил первый зампредседателя комитета Государственной думы по финансовому рынку Константин Бахарев. В разговоре с Lenta.ru он объяснил, что этот вопрос невозможно откладывать.

То, что такое обсуждение будет проведено в ближайшее время, то есть в течение весенней сессии, у меня нет никаких сомнений, потому что мы больше не можем это откладывать, — сказал Бахарев.

Он добавил, что сложности вызывает вопрос о регулировании криптовалюты, к которому у Центробанка и правительства России разные подходы. Чтобы найти компромисс, в Госдуме создана рабочая группа, которая должна будет проанализировать и российскую специфику, и мировую практику.

Конкретных решений о регулировании валюты ещё нет, идёт обсуждение. Главная цель в итоге — защитить инвесторов и сделать рынок криптовалюты регулируемым со стороны государства, отметил Бахарев.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров ранее заявил, что обращение криптовалют в России нужно регулировать и облагать налогами, а не запрещать. По мнению чиновника, криптовалюта обязательно будет легализована, ЦБ и правительство этим активно занимаются.