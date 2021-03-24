В Госдуме рассказали о влиянии бесплатного проезда для детей на экономику

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Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев заявил, что введение бесплатного проезда в общественном транспорте для детей до 16 лет поможет не только малообеспеченным семьям, но и экономике каждого региона.

Эта инициатива стала развитием законопроекта о запрете на высадку из транспорта детей, не оплативших проезд. По мнению членов партии ЛДПР, полноценный ввод бесплатного проезда вызовет меньше вопросов у общества.

Чтобы не возникало вопросов, кому можно, а кому нет, почему пытаются высадить и так далее, чтобы какие-то дополнительные штрафные санкции на кондукторов не взваливать, мы предложили и вышли с инициативой полностью предоставить бесплатный проезд для всех категорий граждан до 16 лет. Так называемый бесплатный проездной, — пояснил телеканалу «360» парламентарий.

Фракция ЛДПР предложила компенсировать издержки перевозчиков из федерального бюджета. Депутаты считают, что эти средства можно направлять напрямую в муниципалитеты, что должно простимулировать региональную экономику.

Вот наши критики говорят, что экономическая составляющая здесь под вопросом: давайте эти средства лучше на другое потратим. Но здесь есть поддержка в том числе и внутренней экономики, — заключил собеседник телеканала.

Ранее NEWS.ru сообщал, что законодательное собрание Краснодарского края внесло в Госдуму проект закона, предлагающий освободить от оплаты проезда по платным шоссе инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и Героев России.