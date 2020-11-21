В Госдуме предложили законодательно закрепить понятие «курортный моногород»

https://static.news.ru/photo/4219e67a-2d74-11eb-b750-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look

Для городов вроде Кисловодска или Сочи, по тем или иным причинам живущим туризмом, стоит на законодательном уровне закрепить понятие «курортный моногород». С таким предложением выступил глава комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин.

Он предложил разработать программу поддержки подобных городов. По словам Пайкина, на данный момент такие туристические точки, в основе экономики которых лежит санаторно-курортная деятельность, не могут быть поддержаны государством, ведь соответствующие меры не прописаны в законодательстве.

Глава комитета ГД отметил, что к курортным моногородам уже можно отнести Сочи, Анапу, Кисловодск и не только. Это города, которые живут туризмом в силу природно-климатических или региональных особенностей. И в соответствии с действующим законодательством курорты с юридической точки зрения не могут относиться к моногородам. Следовательно, они не получают поддержку, предусмотренную для городов с указанным статусом.

Я предлагаю совместно поработать над введением понятия «курортный моногород», определением критериев отнесения городов-курортов к таким моногородам и формированием возможных мер поддержки для них. Подобные стратегические предложения позволят не только сегодня, но и в перспективе реализовывать амбициозные цели по развитию внутреннего регионального туризма в нашей стране, — цитирует Пайкина РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, Сочи и Владивосток могут включить в список пограничных пунктов, через которые иностранные граждане смогут пересекать рубежи РФ по электронной визе, следует из протокола совещания комиссии кабмина РФ по развитию туризма. Соответствующие предложения поручено представить российским ведомствам — МВД, ФСБ, МИД, Минтрансу и Ростуризму.