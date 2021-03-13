В Госдуме предложили выдавать ипотеку под 2% годовых

https://static.news.ru/photo/37443ed4-840a-11eb-9b10-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ипотечная ставка должна быть ниже ключевой ставки Центробанка. Только так она может считаться льготной, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

В любом другом случае такая ставка по кредитам на жильё — «никакая не льготная, а вполне рыночная», подчеркнул депутат Государственной думы. Сейчас, напомнил он, льготный кредит на покупку квартиры в новостройке составляет 6,5% годовых, в то время как ставка ЦБ — 4,25%.

Необходимо кардинально пересматривать подход к ипотечному кредитованию и фиксировать ставку жилищных кредитов на постоянной низкой отметке. Например, на уровне одной второй от ключевой ставки — то есть 2%, — цитирует Миронова пресс-служба партии.

По его мнению, это поможет избежать спекуляций на рынке и повысит доступность кредитов.

Политик признал, что цены на жильё в 2020 году на фоне программы льготного ипотечного кредитования «выросли катастрофически — в крупных городах на 15–20%». Однако, подчеркнул он, виновата не льготная ипотека, как это пытаются представить общественности: рост цен носит спекулятивный характер. Фиксация ставки на низком уровне позволит «охладить» перегретый рынок новостроек, убеждён Миронов.

Он также указал на то, что в странах «Большой двадцатки» (G20), в которую входят государства с наиболее развитой и развивающейся экономикой, ипотечные кредиты на протяжении десятилетий выдаются под 2–4%.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина высказала мнение, что программу льготного кредитования по 6,5% годовых можно без негативных последствий продлить в 24 регионах, так как там спрос на недвижимость ещё не восстановился. В целом же, считает она, программа льготной ипотеки исчерпала себя, а субсидирование процентных ставок негативно сказывается на стоимости и доступности жилья.

В то же время президент Владимир Путин в феврале указывал на то, что программа поддержала строительную отрасль, и поручил кабмину совместно с Центробанком разработать предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, писал NEWS.ru.