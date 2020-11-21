В Госдуме опровергли информацию о «мегаросте» цен на услуги ЖКХ

https://static.news.ru/photo/bf2178de-2ca9-11eb-add4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост цен на услуги ЖКХ в России более чем на 4–6% невозможен. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.

Такой высокий рост невозможен. Все тарифы в целом растут с предельным индексом не выше инфляции. Но это не значит, что они всегда растут на индексы инфляции. Я знаю позиции и правительства, и Минстроя — минимизировать рост тарифов и в этом году, и в следующем. Уверен, что он будет ниже инфляции, — цитирует депутата радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, сейчас говорить о некоем «мегаросте» невозможно и, по сути, это законодательно запрещено.

Глава комиссии по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Госдумы Галина Хованская назвала сообщения о росте тарифов слухами.

У нас есть предельные индексы, которые ограничивают этот рост. Они прописаны в Жилищном кодексе. Устанавливает их федеральный уровень. Конкретно уже цифры определяет каждый субъект РФ. Комментировать слухи я не хочу, — сказала она.

Ранее стало известно, что услуги ЖКХ могут подорожать более чем на 4% в следующем году в России. Со следующего года также прекращается и мораторий на штрафы и отключение услуг по коммуналке. Об этом рассказала специалист в области ЖКХ, директор Организации народного контроля Наталья Чернышева. Если мораторий на неуплату будет отменён, множество семей столкнётся с проблемами, предупреждает специалист. Большинство окажется в тяжёлой ситуации из-за долгов. При этом возможные штрафы, которые могут составить до 100 тысяч (при среднемесячных счетах в пять тысяч рублей), ещё не самое страшное. Куда страшнее отключение света, отопления и воды в зимний период, считает Чернышева.

Тарифы на газ в следующем году будут проиндексированы на 3%, электроэнергия подорожает на 4%. Услуги теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения увеличатся в цене на 4%. Также на 4% с июля следующего года вырастут тарифы на вывоз мусора. При этом, отмечают эксперты, это средние показатели по России. Каждый регион вправе устанавливать свои тарифы в диапазоне от 3,4 до 6,4%, писал NEWS.ru.