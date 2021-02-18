Депутаты ГД вернутся к идее введения четырёхдневной рабочей недели

https://static.news.ru/photo/65491dbc-71e1-11eb-aa5b-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Переход к четырёхдневной рабочей неделе — магистральный путь, но сегодня на первом месте другие задачи по защите интересов работников. Об этом заявил первый зампред фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал продолжить обсуждение вопроса сокращённого рабочего графика. Однако в нынешних условиях меньше работать означает меньше зарабатывать, предупреждают экономисты.

Могу сказать, что, безусловно, эта идея (о четырёхдневной рабочей неделе. — NEWS.ru) не похоронена, магистральный путь развития человечества — это сокращение необходимого рабочего времени, — цитирует Исаева РИА Новости.

Исаев подчеркнул, что при этом зарплата должна сохраниться или даже увеличиться. Он добавил, что ещё сто лет назад фантастикой казался и восьмичасовой рабочий день, и переход на пятидневку.

Естественно, что пандемия с временным локдауном, с сокращением производств, сейчас, в данный момент, делает, ну, не очень своевременным подобный разговор, — отметил Исаев.

Сейчас, по его словам, на первый план выходят другие задачи по защите законных прав и интересов работников.

Как писал NEWS.ru, в ближайшие 10 лет в России невозможно будет перейти на четырёхдневную рабочую неделю. Такую точку зрения высказал бывший заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ Александр Сафонов.

Причиной сокращения рабочего времени он считает создание искусственного интеллекта. Это актуально для тех стран, где основная нагрузка на заводах перекладывается на автоматы и искусственный интеллект. Многих сотрудников сокращают, а чтобы этого избежать, уменьшается количество часов.