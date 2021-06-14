https://static.news.ru/photo/298bcfd8-cd24-11eb-9a0a-96000091f725_660.jpg Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Россия рассчитывает, что акции оператора проекта «Северный поток — 2» не будут передаваться Украине для компенсации потерь после запуска. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Никто им ничего продавать не будет, я так надеюсь, по крайней мере, — произнёс он.

Завальный также добавил, что Украине стоит сотрудничать с Россией и Европой, а не шантажировать их приостановкой транзита или снижением надёжности поставок.

Он напомнил, что когда-то Украине предлагали создать консорциум на базе газотранспортной системы. В нём были готовы участвовать российские и европейские компании. По словам Завального, это могло бы помочь Украине обеспечить безопасность и надежность поставок, однако страна на это не пошла.

Ранее украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что Украина могла бы заработать на проекте «Северный поток — 2». Для этого после его запуска стране должны передать часть акций компании-оператора. Он считает возможным такое развитие событий, поскольку газопровод ещё не запущен.