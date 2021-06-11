На Украине захотели забрать часть акций «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/b5765cf6-ccd5-11eb-bd0c-96000091f725_660.jpg Фото: Nord Stream 2 / Paul Langrock

Украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что Украина могла бы заработать на газопроводе «Северный поток — 2». Для этого после его запуска стране должны передать часть акций компании-оператора, пишет РИА Новости.

Давайте из-за того, что мы теряем, это вопрос политический, сделаем Украину сособственником, дайте нам пять — семь — десять процентов, чтобы мы могли компенсировать свои убытки, — заявил Бортник.

Он отметил, что реализация проекта выгодна для зарубежных государств. По его словам, пока «Северный поток — 2» не запущен, передача в собственность Украины части акций ещё остаётся возможной.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в случае запуска «Северного потока — 2» Киев будет готов на переговоры по компенсациям. При этом он не уточнил, от кого именно Киев ждёт подобного предложения. Кроме того, Кулеба отказался уточнять, какой размер компенсации удовлетворил бы украинские власти.