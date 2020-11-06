В Госдуме готовы подумать над увеличением НДФЛ для состоятельных россиян

https://static.news.ru/photo/fb51c0f6-2020-11eb-afdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Предложение специалистов Высшей школы экономики (ВШЭ) о повышении налога на неинвестируемые высокие личные доходы богатых россиян и свободные средства корпораций является справедливым. Соответствующие поправки могут быть внесены ко второму чтению законопроекта об увеличении налога на доходы физических лиц (НДФЛ), заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по федеративному устройству и местному самоуправлению Ирина Гусева.

По её мнению, чем больше зарабатывает человек, тем больше он должен платить налог.

Если президент внёс предложение про 15% НДФЛ, и мы чётко понимаем, куда эти деньги идут, чётко знаем, какая это будет сумма, — эти деньги пойдут на больных ребятишек, болеющих редкими заболеваниями, то и здесь надо понимать, какая это будет сумма. Предложение, с моей точки зрения, имеет правильное направление, — цитирует Гусеву ТАСС.

Она отметила, что предложение следует проработать и взвесить, чтобы понять, куда и в каком объёме могут быть направлены дополнительные средства — «то есть они должны иметь целевое назначение».

Гусева добавила, что готова вносить соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта о росте ставки НДФЛ, если она будет обсуждена и выверена.

Ранее президент Владимир Путин предложил с 2021 года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить его ставку с 13% до 15% для доходов сверх 5 млн рублей в год. Средства, как заявлено, будут направляться на лечение детей с орфанными (редкими) заболеваниями. 21 октября Государственная дума приняла соответствующий законопроект в первом чтении.

Как писал NEWS.ru, эксперты ВШЭ в отзыве на проект бюджета на 2021–2023 годы предложили повысить НДФЛ для состоятельных россиян, а также налог на прибыль компаний. В частности, эксперты считают возможным установить НДФЛ на уровне 20–24% для доходов свыше 12 и 24 млн рублей в год, а налог на прибыль — 24–30% с установлением эффективного инвестиционного вычета.