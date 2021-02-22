В Госдепе пригрозили новыми санкциями против «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/363013e4-7620-11eb-9683-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что власти США в случае необходимости без колебаний примут дополнительные меры против участников проекта «Северный поток — 2».

По его словам, в Вашингтоне разделяют обеспокоенность некоторых союзников относительно данного газопровода и подчёркивают, что «Северный поток — 2» считают плохой сделкой для Европы, сообщает ТАСС.

Прайс также назвал доклад Госдепа, представленный Конгрессу на прошлой неделе, неокончательной точкой в вопросе санкций. В документе содержится список юридических лиц, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». По поводу него Прайс заметил, что в Госдепе «тесно консультировались с нашими европейскими партнёрами и союзниками».

Ранее NEWS.ru сообщал, что угроза санкций со стороны США в отношении «Северного потока — 2» вынудила не менее 18 европейских компаний выйти из проекта. Об этом сообщает немецкое издание Tagesspiegel со ссылкой на отчёт американского Госдепартамента. На данный момент санкции были введены только в отношении российской компании «КВТ-Рус», эксплуатирующей трубоукладчик «Фортуна».