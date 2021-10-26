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Экономика

В Германии признали безопасность «Северного потока — 2»

19:26, 26 октября 2021
В Германии признали безопасность «Северного потока — 2» Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
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Министерство экономики Германии направило регулятору своё заключение по сертификации газопровода «Северный поток — 2». Ведомство в своей оценке пришло к выводу, что сертификация этого проекта не будет представлять опасности для газоснабжения. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Минэкономики ФРГ консультировалось в процессе разработки заключения с другими странами — членами Евросоюза. 15 октября министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер обещал дать оценку сертификации газопровода примерно в течение полутора недель.

Вопрос независимости оператора «Северного потока — 2» от поставщика газа по трубопроводу не рассматривался. Регулятор ФРГ продолжит анализ соответствия проекта необходимым правовым предписаниям ЕС.

Ранее сообщалось, что «Зелёным» нужен представитель в МИД Германии, чтобы помешать «Северному потоку — 2». Так считает обозреватель немецкой газеты Welt Алан Позенер. По его словам, споры из-за начала эксплуатации газопровода могут осложнить работу предполагаемой будущей правящей коалиции в ФРГ.

По мнению журналиста, в условиях энергетического кризиса только «Зелёные» продолжают выступать против «Северного потока — 2», что может сказаться на их популярности. При этом возможные партнёры «Зелёных» — Социал-демократическая партия Германии и Свободная демократическая партия — в основном выступают за запуск газопровода. В связи с тем, что лидер «Зелёных» Анналена Бербок продолжает высказываться о неприемлемости СП-2, партия сейчас явно находится в невыгодном положении.

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