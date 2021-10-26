В Германии назвали способ помешать запуску «Северного потока — 2»

«Зелёным» нужен представитель в МИД Германии, чтобы помешать «Северному потоку — 2», считает обозреватель немецкой газеты Welt Алан Позенер. По его словам, споры из-за начала эксплуатации газопровода могут осложнить работу предполагаемой будущей правящей коалиции в ФРГ.

По мнению журналиста, в условиях энергетического кризиса только «Зелёные» продолжают выступать против «Северного потока — 2», что может сказаться на их популярности. При этом возможные партнёры «Зелёных» — Социал-демократическая партия Германии и Свободная демократическая партия — в основном выступают за запуск газопровода. В связи с тем, что лидер «Зелёных» Анналена Бербок продолжает высказываться о неприемлемости СП-2, партия сейчас явно находится в невыгодном положении.

Однако слова Бербок ничего не будут стоить, если «Зелёные» не станут претендовать на Министерство иностранных дел. Среди трёх будущих партнёров по коалиции «Зелёные» — единственные, кто имеет чёткое представление о явно имперских амбициях Путина. Если предупреждение Бербок означает также претензию на МИД, тогда всё в порядке, — пояснил Позенер.

Ранее сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борянс призвал ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2». Он отметил, что поставщиков ресурсов редко выбирают по симпатиям к политической системе.