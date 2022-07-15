В ГД рассказали, что США не учли «в санкционном угаре» Депутат ГД Бахарев: решение США смягчить санкции против России станет для них «уроком на будущее»

Фото: shutterstock

Санкционный угар и последующее смягчение рестрикций в ряде сфер сотрудничества с Россией «станет для зарубежных контрагентов уроком на будущее, каково это — стрелять себе по ногам автоматными очередями», заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев. Так он прокомментировал решение Минфина США выдать генеральную лицензию, разрешающую транзакции с РФ по поставкам продовольствия, удобрений, посевных материалов, лекарств и медицинского оборудования. Парламентарий предположил, что на Западе не учли степень зависимости в некоторых областях от РФ.

Такие послабления показывают, во-первых, что санкции — обоюдоострое оружие. Во-вторых, совершенно очевидно, что санкции иногда наносят больший ущерб тем, кто их вводит, нежели нашей стране. Понятно, что произведенные в России продовольствие и удобрения не просто востребованы на мировом рынке, а будут еще более востребованы с каждым годом по мере усугубления продовольственного кризиса и дефицита соответствующих ресурсов. Они пытаются каким-то образом защитить себя, восстановить свои интересы, которые в санкционном угаре не учли. Пусть это станет для них уроком на будущее, каково это — стрелять себе по ногам автоматными очередями, — отметил Бахарев.

Минфин США разрешил все операции, касающиеся «производства, изготовления, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров, сельскохозяйственного оборудования, лекарств, изделий медицинского назначения, запасных частей и комплектующих к ним или обновления программного обеспечения для медицинских устройств», говорится в документе. Также разрешено обеспечение поставок препаратов, касающихся «профилактики, диагностики или лечения» COVID-19.

Ведомство также уточнило, что речь идет о продовольственных товарах для людей, животных, о минеральных и органических удобрениях, а также семенах для посева, репродуктивных материалах для животноводства.

Кроме этого, США временно разрешили проводить операции с бывшим подразделением «Газпрома» — Gazprom Germania. Также сняты санкции с дочерней компании Альфа-Банка в Казахстане. До 16 декабря разрешаются транзакции с компанией SEFE Securing Energy for Europe GmbH. Такая лицензия действовала до мая текущего года.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия собирается 15 июля скорректировать пакет санкций в отношении России, чтобы не препятствовать экспорту продовольствия. В то же время ЕС может принять новый пакет рестрикций, который коснется российского золота, химпромышленности и машиностроения.