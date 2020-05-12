В ГД предложили включить СМИ в список пострадавших от COVID-19 отраслей

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи предложил кабмину включить телерадиовещательные организации, рекламные компании, печатные издания и книжную индустрию в список пострадавших от коронавируса отраслей.
Главное предложение сегодня прозвучало в выступлениях всех докладчиков. Это включение (перечисленных выше организаций — прим. NEWS.ru) в список наиболее пострадавших отраслей как социально значимых организаций, требующих господдержки, в том числе в виде освобождения от уплаты налогов и сборов в 2020 году по аналогии с организациями МСП, — сказал глава комитета Александр Хинштейн.
Он отметил, что в случае, если усилий одного комитета окажется недостаточно, необходимо будет привлечь к данному вопросу Госдуму.
Как ранее писал NEWS.ru, замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что в период пандемии коронавируса аудитория сайтов ведущих российских СМИ увеличилась суммарно на 150 млн пользователей.
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