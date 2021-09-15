В «Газпроме» не стали уточнять дату начала поставок по СП-2

1 октября поставки газа по «Северному потоку — 2» ещё не начнутся. Об этом сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер, сообщает РИА Новости.

Нет. 1 октября поставки ещё не начнутся, — цитирует его агентство.

Ранее зарубежные СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что «Газпром» намерен начать поставки по этой трубе с 1 октября.

В свою очередь немецкий политолог Александр Рар заявил, что газопровод «Северный поток — 2» может быть запущен до 7 октября, дня рождения президента России Владимира Путина.

Он добавил, что проблемы для газопровода существуют и связаны они с предстоящими 26 сентября в Германии выборами в бундестаг. Большого успеха могут добиться «Зелёные», вплоть до того, что их пригласят в коалиционное правительство. Именно эта партия считается одной из основных проблем для «Северного потока — 2», уверен политолог.

Ранее глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко сообщил, что работе газопровода «Северный поток — 2» могут помешать США, если введут санкции и тем самым вынудят европейские компании отказаться от покупки российского топлива.