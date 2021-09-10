В Германии увязали запуск «Северного потока — 2» с днём рождения Путина

Немецкий политолог Александр Рар заявил, что газопровод «Северный поток — 2» может быть запущен до 7 октября, дня рождения президента РФ Владимира Путина. При этом он считает, что концентрироваться на дате не следует, сообщает НСН.

В «Газпроме» ранее заявили, что собираются начать подачу газа по первой нитке газопровода к 1 октября.

Это вполне реально, это был бы для Путина хороший подарок, но, мне кажется, дело не в этом всё-таки. Если все работы проделаны, разрешения получены, если не будет в последний момент какой-то провокации, то всё будет так, как говорит российская сторона, — подчеркнул Рар.

Он добавил, что проблемы существуют и связаны они с предстоящими 26 сентября в Германии выборами в бундестаг. Большого успеха могут добиться «Зелёные», вплоть до того, что их пригласят в коалиционное правительство. Именно эта партия считается одной из основных проблем для «Северного потока — 2», уверен политолог.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты и впредь продолжат считать «Северный поток — 2» плохой сделкой. С таким заявлением выступила заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер. Таким образом она прокомментировала факт завершения 10 сентября строительства газопровода.