«Газпром» отказался увеличить транзит газа через Украину

Предложение «Оператора ГТС Украины» о дополнительных мощностях по прокачке газа через Украину в мае не заинтересовало «Газпром». Российская компания отказалась от этого предложения. Об этом сообщает «Интерфакс».
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Отмечается, что «Оператор ГТС Украины» выставил на месячный аукцион 63,7 млн куб. м в сутки во вторник, 27 апреля, однако предложением никто не воспользовался.
Если бы «Газпром» согласился на использование дополнительных транзитных мощностей, то Россия вернулась бы к объёмам транспортировки через Украину 2019 года.
В декабре прошлого года «Газпром» прокачал через Украину 182,6 млн куб. м, а в январе этого года — 124,5 млн куб. м газа. Как стало известно ранее, транзит российского газа через Украину был увеличен из-за того, что в Европе перестало быть аномально тепло и температура воздуха в ряде стран вернулась к средним значениям.