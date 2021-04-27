16+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

«Газпром» отказался увеличить транзит газа через Украину

17:09, 27 апреля 2021
Фото: gazprom.news/vk.com

Предложение «Оператора ГТС Украины» о дополнительных мощностях по прокачке газа через Украину в мае не заинтересовало «Газпром». Российская компания отказалась от этого предложения. Об этом сообщает «Интерфакс».

Компания воспользуется уже установленным долгосрочным бронированием 124 млн куб. м в сутки. Из них 109 млн куб. м в сутки были обговорены ранее, о дополнительных 15 млн куб. м страны договорились 19 апреля. В России другие варианты поставок через Украину не рассматривают.

Отмечается, что «Оператор ГТС Украины» выставил на месячный аукцион 63,7 млн куб. м в сутки во вторник, 27 апреля, однако предложением никто не воспользовался.

Если бы «Газпром» согласился на использование дополнительных транзитных мощностей, то Россия вернулась бы к объёмам транспортировки через Украину 2019 года.

В декабре прошлого года «Газпром» прокачал через Украину 182,6 млн куб. м, а в январе этого года — 124,5 млн куб. м газа. Как стало известно ранее, транзит российского газа через Украину был увеличен из-за того, что в Европе перестало быть аномально тепло и температура воздуха в ряде стран вернулась к средним значениям.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео