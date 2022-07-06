В «Газпроме» ответили на заявление Австрии по ПХГ «Хайдах» «Газпром» указал, что подземное газохранилище «Хайдах» в Австрии принадлежит холдингу лишь на 11%

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

В «Газпроме» прокомментировали заявление австрийских властей о передаче подземного хранилища газа (ПХГ) «Хайдах» другим операторам. Российская компания указала в своем Telegram-канале, что контрольный пакет хранилища находится под управлением Германии, в то время как дочернему обществу «Газпром экспорт» принадлежит только 11,11%.

В «Газпроме» пояснили, что 22,22% принадлежит немецкой компании SEFE Securing Energy for Europe GmbH, которая находится под временным управлением Федерального сетевого агентства Германии. Ещё 33,33% — WINGAS Holding GmbH, также контролируемой упомянутой структурой.

Таким образом, под управлением Федерального сетевого агентства Германии находится 55,55% владения ПХГ, — говорится в сообщении.

В «Газпроме» добавили, австрийской RAG Austria AG принадлежат оставшиеся 33,33%.

Ранее канцлера Австрии Карл Нехаммер заявил, что газохранилище «Хайдах» до сих пор не заполнено, поэтому будет предоставлено в распоряжение другим энергопоставщикам в соответствии с принципом «используй или потеряй». По его словам, Вена вынуждена пойти на это для обеспечения своей энергобезопасности.

До этого канцлер сообщил о возможной передаче хранилища другому поставщику в разговоре с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, Хайдах имеет стратегическое значение, снабжает Германию, а также Тироль и Форарльберг, но сейчас хранилище пустует.