https://static.news.ru/photo/e5d7ffda-523d-11ea-a4c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Глава министерства экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что ФРГ будет выгоден запуск газопровода «Северный поток — 2».

Он отметил, что Германии в ближайшие годы потребуется больше природного газа, а газопровод отвечает интересам как России, так и Германии.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации пройдут через Финляндию, Швецию, Данию и Германию. На данный момент газопровод построен примерно на 93% от своей проектной трассы.

Как ранее писал NEWS.ru, заявление главы Минэнерго США, что Россия не способна завершить строительство «Северного потока — 2», носит политический характер и является примером «недобросовестной конкуренции».