В ФРГ заявили о рекордно низком уровне газа в подземных хранилищах

Уровень запасов в газовых хранилищах Германии опустился до уровня в 59%, став «исторически низким уровнем» по сравнению с показателями прошлых лет, сообщил газете Handelsblatt исполнительный директор ассоциации операторов подземных хранилищ газа ФРГ Себастьян Блешке. Он призвал обращаться бережно с нынешними запасами, добавив, что настоящая зима ещё впереди.

Если отбор газа из хранилищ будет таким же, как сейчас, уровень их заполненности станет очень низким в феврале, — предупредил Блешке.

Ранее сообщалось, что отбор газа из европейских хранилищ в холодном для Европы ноябре достиг максимального уровня за последние пять лет — 11,2 млрд кубометров. Сейчас потребителям приходится поднимать газ из хранилищ, поскольку закупать его по нынешним ценам они не могут.

Инвестиционный директор Saxo Bank Стин Якобсен заявил, что Европу ждёт энергетический кризис, невиданный с 1973 года. Первые же холода взвинтят стоимость топлива и электричества, некоторым странам грозит энергетическая блокада. Это отразится в том числе и на нефтяных и газовых ценах, которые резко вырастут. На фоне этой ситуации рядовым потребителям грозят плановые веерные отключения, а некоторые страны, в первую очередь богатые, могут прибегнуть к ограничению продаж природного газа и электроэнергии в другие регионы.