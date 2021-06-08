В ФРГ затруднились сказать, когда по «Северному потоку — 2» пустят газ

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Власти федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания не смогли назвать точную дату подачи газа по «Северному потоку — 2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального министерства энергетики, инфраструктуры и цифровизации.

По его словам, срок выдачи этих разрешений пока нельзя определить , поскольку для этого нужно установить фактическое подключение трубопровода к газотранспортной системе и сделать ряд испытаний и подготовительных работ.

Ранее председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что первый газ по завершённой ветке газопровода «Северный поток — 2» может быть пущен уже в этом году.

Накануне завершились работы по укладке первой нитки российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщили представители компании Nord Stream 2 — оператора проекта. Таким образом, компания подтвердила слова президента России Владимира Путина, сказанные в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

«Северный поток — 2» пройдёт от побережья России через Балтийское море до Германии. В настоящее время проект реализован на 95%. Мощность двух ниток составляет 55 млрд кубометров газа в год. Глава Белого дома Джо Байден не стал вводить санкции против оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG. В Вашингтоне объяснили такое решение национальными интересами. Тем не менее конгрессмен Фред Келлер внёс в конгресс законопроект, который сможет восстановить санкции против проекта, если будет принят.