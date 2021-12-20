В ФРГ вновь назвали «Северный поток — 2» экономическим проектом

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает «Северный поток — 2» экономическим проектом. Правительство Германии будет сообща действовать в этом вопросе, несмотря на противоречия во взглядах разных министерств, заявил на брифинге заместитель официального представителя правительства страны Вольфганг Бюхнер, передаёт РИА Новости.

Канцлер ФРГ Шольц <...> постоянно подчёркивал, что в случае «Северного потока — 2» речь идёт об экономическом проекте, который <...> будет завершён согласно законодательству. Он не имеет политической составляющей, — заявил Бюхнер.

Ранее Шольц также опроверг связь сертификации «Северного потока — 2» с политикой. По его словам, решение о сертификации Федеральное сетевое агентство будет принимать, не руководствуясь политикой. Канцлер отметил, что в проект вложены частные инвестиции. На данный момент рассматривается вопрос о соответствии газопровода европейскому законодательству в области энергетики.

Ранее сообщалось о том, что началось заполнение газом второй нитки газопровода «Северный поток — 2», строительство которого завершилось в сентябре. Газопровод был построен и прошёл независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами.