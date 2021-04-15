В ФРГ отвергли отказ от «Северного потока — 2» ради Украины

https://static.news.ru/photo/3b3a2c7e-9dd7-11eb-959a-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Глава МИД ФРГ Хайко Маас отверг идею отказа от проекта «Северный поток 2» из-за ситуации на границе Украины и России и заявил, что прекращение строительства может даже ухудшить напряженность. Его слова приводит телеканал ARD.

Эту дискуссия, которую мы уже давно ведём. Позиция правительства всегда была предельна ясная, — отметил Маас.

Он уточнил, что приостановка строительство газопровода не сможет привести к деэскалации со стороны Москвы. По его словам, скорее всего, такие действия вызовут только обратную реакцию.

Глава ведомства ФРГ подчеркнул, что никто не хочет продолжения конфликта на Украине.

Я думаю, в итоге у Москвы также нет никакого интереса в том, чтобы бои на востоке Украины вновь вспыхнули. Это война идёт слишком долго, — добавил Маас.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает необходимым увязать вопрос объёма транспортировки газа по «Северному потоку — 2» с «поведением России».