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В ФРГ отвергли отказ от «Северного потока — 2» ради Украины

13:38, 15 апреля 2021
Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Глава МИД ФРГ Хайко Маас отверг идею отказа от проекта «Северный поток 2» из-за ситуации на границе Украины и России и заявил, что прекращение строительства может даже ухудшить напряженность. Его слова приводит телеканал ARD.

Эту дискуссия, которую мы уже давно ведём. Позиция правительства всегда была предельна ясная, — отметил Маас.

Он уточнил, что приостановка строительство газопровода не сможет привести к деэскалации со стороны Москвы. По его словам, скорее всего, такие действия вызовут только обратную реакцию.

Глава ведомства ФРГ подчеркнул, что никто не хочет продолжения конфликта на Украине.

Я думаю, в итоге у Москвы также нет никакого интереса в том, чтобы бои на востоке Украины вновь вспыхнули. Это война идёт слишком долго, — добавил Маас.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает необходимым увязать вопрос объёма транспортировки газа по «Северному потоку — 2» с «поведением России».

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