В ФРГ хотят увязать вопрос транспортировки газа по СП-2 с «поведением РФ»

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Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает необходимым увязать вопрос объёма транспортировки газа по «Северному потоку — 2» с «поведением России».

Вопросом о том, есть ли смысл незадолго до завершения вводить мораторий, конечно, можно задаться. Но я всё же убеждена, что если продолжить реализацию «Северного потока — 2», то вопрос, сколько по нему будет проходить газа, нужно ставить в зависимость в том числе и от поведения России, — цитирует главу Минобороны ФРГ ТАСС.

Ранее сопредседатель партии «Зелёные» Роберт Хабек заявил, что правительство Германии должно принять жёсткие меры против России из-за эскалации конфликта на Украине. Среди этих мер — остановка строительства «Северного потока — 2». Политик призвал ввести персональные санкции против участников конфликта, а также против людей из окружения российского лидера Владимира Путина.

Как писал NEWS.ru, природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe тоже выступила против завершения строительства трубопровода. Экологи подали иск в суд Гамбурга, в котором просят отменить решение Федерального ведомства по судоходству и гидрографии, которое разрешило постройку. В январе они уже пытались оспорить это решение, но у них ничего не получилось.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год.