Экологи из ФРГ подали иск против «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/862ef288-9c3c-11eb-959e-96000091f725_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe вновь подала иск в суд Гамбурга против строительства газопровода «Северный поток — 2». Экологи просят суд отменить решение Федерального ведомства по судоходству и гидрографии, которое разрешило постройку. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Стоит напомнить, что природозащитники уже пытались в январе оспорить решение регулятора, но это ни к чему не привело. 1 апреля ведомство отклонило протест природоохранных организаций Deutsche Umwelthilfe и Союза защиты природы.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

Ранее сопредседатель партии «Зелёные» Роберт Хабек заявил, что правительство Германии должно принять жёсткие меры против России из-за эскалации конфликта на Украине. Среди них остановка строительства трубопровода «Северный поток — 2», писал NEWS.ru.