В Германии вновь призвали остановить «Северный поток — 2»

https://static.news.ru/photo/25e58212-9baa-11eb-be01-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press

Правительство Германии должно принять жёсткие меры против России из-за эскалации конфликта на Украине. Среди них остановка строительства трубопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил сопредседатель партии «Зелёные» Роберт Хабек.

Россия обостряет этот конфликт, в соответствии с этим необходимо реализовывать жёсткие меры против России, — заявил политик во время пресс-конференции.

Он выступил за персональные санкции против участников конфликта и окружения российского лидера Владимира Путина. Политик призвал немецкие власти называть вещи своими именами, передаёт ТАСС.

Хабек считает «Северный поток — 2» ошибочным трубопроводом, который раскалывает Европу. По его словам, на юго-востоке Украины происходит обострение конфликта, поэтому этот проект нельзя строить дальше.

Ранее обозреватель немецкого делового журнала WirtschaftsWoche Габриэль Фельбермайр заявил, что прекращение строительства трубопровода не принесёт политических выгод, а в экономическом плане повлечёт серьёзные расходы: участвующие в проекте компании потеряют миллиардные инвестиции и будут нести убытки из-за судебных исков. Обозреватель также напомнил о нецелесообразности импорта газа из других государств.

Как писал NEWS.ru, немецкий политолог Александр Рар считает, что Вашингтон планирует усилить давление на немецкое правительство по вопросу строительства газопровода «Северный поток — 2». По его мнению, об этом говорят планы США назначить спецпосланника, который бы возглавлял переговоры о прекращении строительства трубопровода «Северный поток — 2». Эксперт напомнил, что проект почти готов и остановить его строительство фактически невозможно.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии, мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против проекта выступают США, Украина и ряд других европейских государств.