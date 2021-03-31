В ФРГ отклонили протест против строительства «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/49d8c81a-92cb-11eb-895c-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии отклонило протест природоохранных организаций Deutsche Umwelthilfe и Союза защиты природы против строительства «Северного потока — 2». Экологи подавали протестное заявление 18 января, сообщает ТАСС.

Природозащитники требовали от ведомства отозвать ранее выданное разрешение на завершение укладки труб газопровода. Тем не менее после проверки в ведомстве не изменили своего решения относительно данного вопроса.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств. Штаты уже ввели санкции против ряда компаний, задействованных в проекте.

Ранее NEWS.ru писал, что российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» остановилось в районе острова Борнхольм в Балтийском море, где продолжаются работы по укладке датского участка газопровода «Северный поток — 2».