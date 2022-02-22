В ФРГ назвали отказ Европы от российского газа «самоубийством»

Немецкий политолог Александр Рар заявил, что введение санкций против российского газа станет «самоубийством» для Европы. Европейским странам сейчас нужен газ из России, чтобы заполнить полупустые хранилища, отметил он в интервью «Вечерней Москве».

Так Рар отреагировал на решение властей Германии приостановить сертификацию «Северного потока — 2».

Никто санкции против российского газа вводить не будет. Это самоубийственно. Поэтому пока Германия для того, чтобы сохранить лицо, показать, что она Россию хочет наказать за, как здесь говорится, нарушение международного права, вводит эту санкцию как самую жёсткую, — считает политолог.

По его мнению, шаги Берлина в отношении газопровода ничего не меняют, поскольку проект пока не запущен. Меру немецких властей Рар назвал временной.

России путь в Европу никто не закроет, просто наказывают санкциями временно. Пытаются во всяком случае. Последнего слова о «Северном потоке — 2» не сказано. Его в любой момент можно подключить, и он может заработать, — подчеркнул Рар.

При этом контрсанкции Москвы могут оказаться «очень жёсткими», предположил эксперт.

Ранее стало известно, что глава комитета бундестага ФРГ по климату и энергетике Клаус Эрнст раскритиковал приостановку сертификации «Северного потока — 2». Он назвал такое решение канцлера Олафа Шольца о приостановке сертификации лицемерным, поскольку в последнее время США увеличили импорт нефти из России, и он не слышал, чтобы их как-то ограничивали.