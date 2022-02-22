В бундестаге решение Шольца по «Северному потоку — 2» назвали лицемерием

Глава комитета бундестага ФРГ по климату и энергетике Клаус Эрнст раскритиковал приостановку сертификации «Северного потока — 2». В беседе с РБК он назвал такое решение канцлера Олафа Шольца лицемерным.

Я считаю это лицемерием, потому что в последнее время США увеличили импорт нефти из России. Я не слышал, чтобы их как-то ограничивали, — пояснил Эрнст.

При этом он допустил, что решение по российскому проекту не является окончательным, пока речь идёт лишь о приостановке сертификации. Депутат бундестага отметил, что запуск газопровода помог бы более чем десяти странам.

Пока же в Германии возможен заметный рост цен на газ. Берлину либо придётся покупать более дорогой и менее экологичный СПГ у США, либо использовать голубое топливо из России, но уже по завышенным ценам из-за транзита через Украину.

Ранее стало известно, что Олаф Шольц заявил: он поручил федеральному Министерству экономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности. По его словам, это позволит отменить сертификацию оператора «Северного потока — 2», которая не может продолжаться с учётом нынешних действий России.