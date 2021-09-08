В ФНС спрогнозировали появление глобальных налогов

Появление глобальных налогов — закономерный ответ на становление транснациональных корпораций. При этом поднимается вопрос о наднациональном налоговом администрировании, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров, передаёт РИА Новости.

На глобальные вызовы в виде глобальных корпораций у нас есть ответ в виде глобального налогообложения. Но извините, я тогда и от администраторов добавлю: у нас ещё идёт и глобальное администрирование. Никуда нам от этого не деться, — сказал Егоров.

Он добавил, что необходимо проанализировать принципы для адекватного администрирования, опираясь на требования глобального администрирования. Потенциальная система затронет интересы многих стран, и риски нужно рассмотреть заранее.

Ранее глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин призвал сократить присутствие государства в экономике, поскольку сейчас это несёт в себе много рисков. Он уточнил, что среди десяти крупнейших компаний России только четыре являются частными, тогда как в США в топ-10 крупнейших компаний нет ни одной с госучастием.