В ФНС рассказали, как будет работать глобальный налог

Глава ФНС Даниил Егоров рассказал, как будет работать так называемый глобальный налог. Он коснётся всех глобальных компаний и будет выстроен так, чтобы 90% их прибыли распределялось между странами присутствия в соответствии с численностью потребителей их услуг. Об этом глава ФНС заявил на Московском финансовом форуме.

По словам Егорова, налог будет касаться всех глобальных компаний с оборотом более 20 млрд евро в год, кроме банков и предприятий, занимающихся добычей ресурсов. Главной его задачей станет справедливое обложение корпораций, которые физически не присутствуют в странах, но оказывают там свои услуги или продают товары и получают прибыль. Налоговая база в этом случае будет определяться, исходя из размеров рынка.

Сам налог будет выстроен так, чтобы глобальные корпорации могли оставить себе только 10% прибыли, тогда как весь остальной доход будет распределяться между странами присутствия, исходя из численности потребителей услуг в каждой из стран. Сейчас, по словам Егорова, страны «Большой двадцатки» ищут справедливый способ распределения этих доходов и механизмы изъятия заработают после того, как этот способ будет найден.

Ранее глава ФНС назвал появление глобальных налогов закономерным ответом на становление транснациональных корпораций. При этом поднимается вопрос о наднациональном налоговом администрировании, для чего необходимо проанализировать его принципы и возможные риски, так как система затронет интересы многих стран. Эксперты отмечают, что компаниям станет сложнее уйти от выплаты процентов за получение прибыли в стране. Однако потенциальный доход с подобных сборов не сможет существенно помочь наполнить федеральный бюджет.