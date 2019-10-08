https://static.news.ru/photo/beafe87a-e9b8-11e9-81b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сильное расхождение данных об официальных доходах россиян и их расходах свидетельствует о высоком уровне «теневых» заработных плат. Об этом на совещании в Саратове заявила заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Светлана Бондарчук.

Данные Росстата и Федеральной налоговой службы отражают серьёзное превышение расходов над доходами граждан, даже при учёте фактора закредитованности населения, — уточнила замглавы ведомства.

По её словам, в Татарстане люди тратят почти на 45% больше, чем официально зарабатывают, в Саратовской области — на 31,5%. Бондарчук подчеркнула, что подобная картина наблюдается по всей России, даже несмотря на существование в регионах программ экономического развития и комиссий по легализации налоговой базы по НДФЛ.

Существенная часть доходов граждан находится в «серой» зоне. Задача, которая стоит перед налоговыми органами, федеральными и региональными властями, — совместными усилиями переломить этот негативный тренд, — цитирует РИА Новости заместителя руководителя ФНС.

Ранее News.ru писал, что специалисты Федеральной службы государственной статистики оценили объём «серых» зарплат в России в 2018 году. Этот показатель составил 13 трлн рублей, что соизмеримо с расходной частью федерального бюджета на тот период, который составлял 16,8 трлн рублей. В процентном соотношении скрытые доходы в прошлом году были на уровне 12,6% ВВП, что является наименьшим показателем за последние пять лет.