В ФАС попросили ювелиров не провоцировать рост цен на украшения

https://static.news.ru/photo/4bd9cbaa-d192-11ea-9568-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Глава Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин получил предостережение от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в связи с высказыванием о грядущем росте цен на золотые украшения.

По мнению Уткина, ювелирные изделия из драгметалла могут подорожать почти на треть в сентябре 2020 года. Он пояснил, что это может быть связано с ростом цен на сырьё, которые с начала года поднялись на 32%.

Подобные высказывания могут вызвать ажиотажный спрос, а также необоснованный рост цен на золотые украшения, если такие заявления будут восприняты участниками рынка как призыв к действию, — цитирует RNS начальника управления по борьбе с картелями ФАС Андрея Тенишева.

В ведомстве добавили, что продолжают мониторинг цен на рынке ювелирных изделий и в случае обнаружения признаков нарушения антимонопольного законодательства примут соответствующие меры.

Ранее NEWS.ru писал, что продажи ювелирных украшений в России в период пандемии коронавируса упали на 50% по сравнению с отрезком времени с марта по май 2019 года. Всего с начала 2020 года объёмы реализации продукции сократились на 27%, а средний чек уменьшился на 2,3%.