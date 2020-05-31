В России за период эпидемии обвалились продажи ювелирных украшений

https://static.news.ru/photo/802820b2-a3c7-11ea-839b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продажи ювелирных изделий в России с марта по май 2020 года упали на 50% по отношению к аналогичному периоду 2019 года. Всего с начала 2020 года объёмы реализации продукции сократились на 27%, а средний чек уменьшился на 2,3%. При этом в прошлые годы был отмечен рост продаж ювелирных изделий. Так, в 2019 году их реализовали на 5% больше, что в позапрошлом. Такие данные NEWS.ru предоставил оператор фискальных данных «Такском», проанализировавший 18 млрд кассовых чеков.

Если рассматривать изделия из серебра, то больше всего спрос упал на серьги. С марта по май 2020 года их реализовали на 61% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение на 60% наблюдается в отношении серебряных колец.

Примерно так же в 2020 году просел рынок золотых изделий. Продажи цепочек и подвесок из этого драгоценного металла упали на 62% по отношению к аналогичному периоду 2019 году. Чуть меньше кризис затронул золотые кольца и браслеты, их стали реализовывать меньше на 53% и 52% соответственно.

Из-за кризиса также случилось колебание цен на ювелирные изделия. Самые значимые изменения произошли в сегменте золотых браслетов — их средняя цена упала на 14%. А серебряные браслеты, напротив, подорожали на 10%.

Российский рынок драгоценных металлов и камней переполнен производителями низкопробной продукции. Качественный товар представляют, как правило, маленькие мастерские, которые пока не заработали крупных рекламных контрактов. Когда наступает кризис, клиент начинает более пристально присматриваться к товару, который он покупает. Человек выбирает качественные модели, пусть и более дорогие. Этим можно объяснить обвал в продажах крупных брендов. Анастасия Кокурина геммолог геммолог

Ранее NEWS.ru писал, что следующий набор на антикризисный пакет поддержки бизнеса будет объявлен в Москве на следующей неделе. Об этом заявил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.